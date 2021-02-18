السائح وكوبيتش يبحثان الاستعدادات للانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوييتش استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضة العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس بحث استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري والتطرق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق إضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر القادم وكذلك دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية كما تم أيضا مناقشة الدعم الدولي وخاصة ماتقدمه البعثة الاممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.

وبينت المفوضية أنه حضر اللقاء الذي يأتي ضمن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم عبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية وبانتوليتتش كبير مستشاري الانتخابات في البعثة الاممية والامين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زيتينغا والامينة العامة المساعدة ومنسقة الشئون الانسانية جورجيت غانيون