باشاغا: لن نترك ضعاف النفوس الذين قضوا معظم حياتهم بالخارج ينتزعوا منا ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، من أسماهم بـ”ضعاف النفوس” الذين قضوا معظم حياتهم بالخارج وأتوا إلى ليبيا ليحاولوا انتزاع تضحيات الليبيين، معتبرا أنهم “يريدون أن يفسدوا علينا ليبيا ولن نتركهم”.

باشاغا قال في كلمة أمام عدد من المواطنين بمناسبة الذكرى العاشرة لفبراير، “معركة بناء ليبيا مازالت مستمرة، لقد حاربنا الديكتاتورية، واستغل ضعاف النفوس سقوط الدولة الليبية واستغلوا وجودنا على ظهر الدبابة وانشغالنا بجراحنا وأتوا إلينا”.

وأردف “ضعاف النفوس قضوا معظم حياتهم بالخارج وأتوا إلينا، وحاولوا انتزاع تضحياتنا ويريدون أن يفسدوا علينا ليبيا، لن نترك ليبيا لهم لأننا دفعنا تضحيات وهذه أرضنا وليس لنا مكان آخر”.

وأضاف “ليس عندنا منازل ولا إقامة في دول أخرى وليس لدينا جنسيات أخرى ولا نريد سوى الجنسية الليبية فقط، وسوف نستمر في معركة الكفاح”.

وتابع “عدو ليبيا هو الديكتاتورية التي هزمناها على أسوار طرابلس، وما زال العدو يتربص بها، كما يتربص بها الفساد، وسوف نستمر في معركة الفساد من أجل بناء الدولة، من أجل الأبناء والزوجات والأمهات اللاتي دفعن فلذات أكبادهن للمعركة”.

واستطرد “لن نترك ليبيا لبغاة يريدون السيطرة عليها من أجل منافع، وسوف نمد أيدينا لكل من يريد الخير، ولن تقتصر ليبيا على اسم معين”.

وواصل “المعركة القادمة هي معركة الفساد والحقيقة، لابد أن تظهر الحقيقة وأن يكون كل شيء شفافا، ولن ندخر أنفسنا ولا جهدنا من أجل تكملة المعركة من أجل ليبيا، وأن تكون حرة آمنة مستقلة، وأن تكون سيادتنا لنا ولا يتحكم فينا أحد من الخارج”.