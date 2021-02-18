اليسير: حركة النهضة ستدعم الإخوان في ليبيا لمحاولة السيطرة على الرئاسي والحكومة الجديدين

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن حركة النهضة سوف تقوم بدعم الإخوان في ليبيا للسيطرة على المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين بشتى الطرق، والتي تبدأ بالأساليب الناعمة، مؤكدًا أنه في حالة تبين صعوبة ذلك سوف تعمل النهضة على تنفيذ عمليات الضغط المعتادة لديهم بالوسائل الخشنة.

اليسير أكد في تصريحات خاصة لموقع قناة “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس أكد أن بقاء المرتزقة في ليبيا وتمددها مهم للنهضة، لافتًا إلى أن الإخوان سوف يسعون إلى إفشال مخرجات لجنة الـ5+5، كما أفشلوا الترتيبات الأمنية المشروطة في اتفاق الصخيرات.

وشدد على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على مبدأ المصالحة الوطنية كأداة لاستكمال أهم بنود اتفاق جنيف، مع الاستعانة بالأمم المتحدة، وألّا ترضخ لأي ضغوطات تجعلها أداة لإفشال هذا الاتفاق، كما حصل مع حكومة الوفاق.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية