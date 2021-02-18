«السايح»: ناقشت مع «يان كوبيش» جاهزية المفوضية للانتخابات وأبرز الصعوبات التي تواجهنا

استقبل الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، بمقر المفوضية بطرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المفوضية، اليوم الخميس، فإن اللقاء حضره عبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية وبانتوليتتش كبير مستشاري الانتخابات في البعثة الأممية والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زيتينغا والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشئون الإنسانية جورجيت غانيون.

وتركز اللقاء، بحسب البيان، حول مناقشة بعض النقاط الهامة تمحورت حول استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

كما تطرق الاجتماع، إلى التطرق إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق إضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وبحث اللقاء، دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية، كما تم أيضا مناقشة الدعم الدولي وخاصة ماتقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.