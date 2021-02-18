مندوبا ليبيا ومصر بجنيف يبحثان توحيد المواقف العربية داخل الأمم المتحدة

بحث مندوب ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، تميم بعيو، اليوم الخميس، مع مندوب مصر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أحمد إيهاب جمال الدين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البعثتين والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق السياسات داخل المحفل الدبلوماسي متعدد الأطراف في ظل رئاسة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت إدارة الإعلام الخارجي لوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار التشاور بما يضمن توحيد المواقف العربية وتحقيق المصالح المشتركة داخل المنظمة كما اتفقا على التنسيق المستمر للدفع بالعلاقات الثنائية المشتركة.

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