البيوضي: زيارة الدبيبة للقاهرة موفقة وتدعو للتفاؤل

ليبيا – رأى الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن كسر الجمود وإذابة الجليد مع الجميع هي أهم خطوات بناء الثقة، وذلك تعليقًا على زيارة رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة غلى العاصمة المصرية القاهرة.

البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الخميس قال: ” القاهرة بداية موفقة لدولة رئيس الوزراء المهندس عبد الحميد الدبيبة، ومن المؤكد ستتبعها عواصم أخرى، وسيكون من المهم أيضًا التوجه للداخل الليبي وزيارة مدنه وقراه، ولعله قريبًا يبدأ زياراته الداخلية من شرق البلاد”.

وأضاف: “من المهم أن يستمع الجميع لبعضهم، وكيف يمكن بناء مرحلة آمنة ومصالحة وطنية شاملة بتكاتف الجهود وتوحيدها نحو مسار البناء والتنمية، للعودة للمسار الديموقراطي بشكل دستوري وقانوني”.

البيوضي اختتم منشوره: “حتى الآن المرحلة الجديدة تدعو للتفاؤل، وكل الآمال معقودة على أعضاء مجلس النواب بألّا يضيعوا على الليبيين الفرصة في استعادة أسباب الوحدة والالتئام ولملمة الجراح”.