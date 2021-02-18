العراقيون يتظاهرون أمام السفارة التركية في بغداد احتجاجا على احتلال بلادهم

انطلقت مظاهرات اليوم الخميس أمام السفارة التركية بالعاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن «مظاهرات جماهيرية انطلقت أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد احتجاجاً على توغل الجيش التركي بالأراضي العراقية».

وأضافت أن «القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة بمنطقة الوزيرية».

وأجرى الجيش التركي مؤخراً عملية عسكرية شمالي العراق ضد مسلحي منظمة «حزب العمال الكردستاني»، وأعلن بعدها العثور على جثث 13 تركياً كانوا مخطوفين لدى المنظمة.

وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ستوسع عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني وستبقى في المناطق التي دخلتها.