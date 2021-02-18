كوبيتش يبحث مع برلمانيين منح الثقة للحكومة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش اليوم الخميس مع أعضاء مجلس النواب من مختلف مدن ليبيا، مناقشة التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة الجديدة حكومة الوحدة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن اللقاء جاء بتنسيق من عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس، وعضو لجنة الحوار د. ربيعة ابوراص، مع فريق عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وحضر اللقاء المكتب السياسي للبعثة والمنسق العام للبعثة.