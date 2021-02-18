الشيباني: التقينا بالدبيبة وأكد أن تاورغاء عانت الكثير ولابد أن تعطي حقها

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة أمس الأربعاء بعدد من نواب الدائرة التاسعة .

عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :”نواب الدائرة التاسعة أطلعوا على خطة عمل الحكومة وأولوياتها للمرحلة القادمة وآليات تولي المناصب”.

بدوره ،أكد دبيبة خلال اللقاء على ضرورة التنسيق والتفاهم بين النواب في دوائرهم الانتخابية لإختيار كوادر المرحلة القادمة ،مشيراً إلى أن مدينة تاورغاء عانت الكثير ولابد ان تعطى حقها.

وتحدث الشيباني خلال اللقاء عن النقاط الملحة والعاجلة لأهالي تاورغاء كجبر الضرر والتعويض عن المساكن المدمرة وبناء مساكن جاهزة والبنية التحتية للمدينة لإخلاء المخيمات وعودة الناس لديارهم فيما أكد دبيبة والنواب الحاضرين على ماطرحه الشيباني والتعهد بالعمل على انجاز كل الاستحقاقات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية