البيوضي: المرحلة الجديدة تدعو للتفاؤل وزيارة القاهرة بداية موفقة لـ”الدبيبة”

قال المحلل السياسي، سليمان البيوضي، إن كسر الجمود وإذابة الجليد مع الجميع هي أهم خطوات بناء الثقة، مشيرًا إلى أن زيارة القاهرة بداية موفقة لرئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وأكد البيوضي، أن هذه الزيارة ستتبعها عواصم أخرى، وسيكون من المهم أيضا التوجه للداخل الليبي وزيارة مدنه وقراه ولعله قريبا يبدأ زياراته الداخلية من شرق البلاد.

ولفت البيوضي إلى أنه من المهم أن يستمع الجميع لبعضهم وكيف يمكن بناء مرحلة آمنة ومصالحة وطنية شاملة بتكاتف الجهود وتوحيدها نحو مسار البناء والتنمية للعودة للمسار الديموقراطي بشكل دستوري وقانوني، معتبراً انه حتى الآن المرحلة الجديدة تدعو للتفاؤل وكل الآمال معقودة على أعضاء مجلس النواب بأن لا يضيعوا على الليبيين الفرصة في استعادة أسباب الوحدة والالتئام ولملمة الجراح.

يذكر أنه كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل اليوم الخميس، الدبيبة، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

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