السفارة الأمريكية تدعو للتحقيق في هجوم سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

دعت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إلى التحقيق في الهجوم الذي استهدف مدينة سبها مخلفا قتلى وجرحى.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها تدين الهجوم الذي وقع في سبها وتدعو إلى تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت السفارة الأمريكية “مثل معظم الليبيين، تدعم السفارة عملية سياسية سلمية تؤدي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر”.

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من جانبها دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة ما يبدو أنه هجوم بقذائف الهاون في منطقة المنشية بمدينة سبها الثلاثاء خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ 17 فبراير والذي أسفر عن مقتل طفل وإصابة 29 شخصاً آخرين، بينهم طفلان ودعت البعثة السلطات المختصة إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل وحيادي وسريع في هذا الهجوم الشنيع على المدنيين، مطالبة بإحالة الجناة للمحاكمة.