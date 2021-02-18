كوييتش والسايح يقفان على العراقيل التي قد تواجه المفوضية خلال الاستحقاقات المقبلة

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوييتش؛ وذلك لمناقشة استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

كما بحث الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية بطرابلس الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ الاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 – ديسمبر المقبل.

كما تطرق الاجتماع إلى دور دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية، كما تم أيضا مناقشة الدعم الدولي وخاصة ما تقدمه البعثة الاممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.

وحضر اللقاء عبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية و بانتوليتتش كبير مستشاري الانتخابات في البعثة الأممية والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زيتينغا والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.