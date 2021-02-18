الحركة العامة للكشافة والمرشدات تعتمد خطتها السنوية

عقدت هيئة القيادة العامة للكشافة والمرشدات، اليوم الخميس، بطرابلس اجتماعها العادي الأول تحت “شعار وطن واحد، هدف واحد” .

وَاستعرضت الهيئة على مدار ثلاث جلسات الخطة السنوية للقيادة العامة، واستراتيجية الحركة، والتقارير الإحصائية للمفوضيات وأفواج الكشافة.

وقال القائد العام لحركة الكشافة الدكتور فرج بن سليم إن الاجتماع خصص لإعتماد الخطة السنوية للقيادة العامة وكذلك لإنشاء مفوضية فوج شحات وتقديم دعم للمفوضيات.

وأضاف بن سليم، أن الهيئة، اعتمدت عدة مقترحات ولوائح منها مشروع النظام الداخلي لمركز تدريب الكشافة والمرشدات جودائم، وبالإضافة لمشروع تعديل لائحة الأوسمة التقديرية، ومشروع لائحة تنظيم المخازن.وحضر الإجتماع رئيس المؤتمر العام للكشافة والمرشدات ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس الهيئة للسياحة خضير مالك، ومدير إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة صالح الغرياني، و عدد من مفوضي الحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وفي ختام الاجتماع كرمت قيادة حركة الكشافة َالمرشدات، المؤسسة الليبية للنفط، والهيئة العامة للسياحة والهيئة العامة للشباب والرياضة بإهداء الدروع وشهائد التقدير عرفانا بدورهما في دعم الحركة.