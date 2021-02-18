“خارجية الوفاق”: مندوبا ليبيا والعراق يتفقان على تنسيق كافة الملفات

عقد السفير تميم بعيو، مندوب حكومة الوفاق لدى مكتب الأمم المتحدة، لقاء اليوم الخميس، مع عبد الكريم هاشم مصطفى، المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقالت حكومة الوفاق في بيان له رصدته “الساعة 24″، إن بعيو استقبل مصطفى في مكتبه، لتعزيز روابط العلاقات الثنائية ووضع أسس التنسيق والتشاور الثنائي بين الخبراء في البعثتين الليبية والعراقية في كافة الملفات والتخصصات والأنشطة الدبلوماسية، خاصة في ظل رئاسة دولة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن السفيرين اتفقا على التنسيق والتشاور المستمر بغية توحيد الموقف العربي في المسائل المختلفة ذات الاهتمام المشترك داخل الصرح الدبلوماسي متعدد الأطراف في جنيف.