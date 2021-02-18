البعثة الأممية تطلع على استعدادات مفوضية الانتخابات لاستحقاق 24 ديسمبر

اطلعت وفد رفيع المستوى من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ظهر اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح وعضو مجلس إدارة المفوضية عبدالحكيم بالخير، على الاستعدادات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وضم وفد البعثة الأممية رئيسها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، ونائبه الأمين العام المساعد منسق البعثة، ريزدون زيتينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشئون الانسانية، جورجيت غانيون، وكبير مستشاري الانتخابات في البعثة، بانتوليتتش.

وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت إن اللقاء تركز على «مناقشة بعض النقاط الهامة تمحورت حول استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري». وتطرق إلى «الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق».

وأضافت المفوضية أن اللقاء استعرض أيضا «المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 – ديسمبر القادم وكذلك دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية».

وذكرت مفوضية الانتخابات كذلك أن وفد البعثة الأممية ناقش مع السايح وبلخير الدعم الدولي وخاصة ما تقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري، مشيرة إلى أن زيارة وفد البعثة «تأتي ضمن الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا