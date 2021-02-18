مراقبة تعليم الجفرة تقرر العودة للدراسة

قررت مراقبة تعليم الجفرة عودة الدراسة وفتح أبواب المدارس واستقبال التلاميذ بداية من يوم السبت القادم.

وبخصوص قرار العودة للمدارس الخاص بمكتب الخدمات التعليمية هون، تقرر أن يكون السبت 20/2/2021 لتنظيم الجدول الدراسي واستقبال أولياء الأمور والإجابة عن كل الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.

وتكون العودة الفعلية واستقبال الطلبة يوم الأحد 21/2/2021 للمدارس المجازة من قبل لجنة تقييم الوضع الوبائي.

أما المدارس التي استعدت مسبقاً وأشهرت عبر صفحاتها الخاصة الجداول الزمنية وإمكانية استقبال الطلبة يوم السبت، يمكنها الاستمرار فيما أشهرته وتفعيل القنوات الإعلامية الخاصة بها.

وأشار القرار إلى أن كل ما سلف يعتمد على درجة الوعي والمعرفة في طريقة التعامل مع هذا الوباء (لبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، النظافة الشخصية والعامة، التطهير والتعقيم).

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