 مندوبا الوفاق ومصر لدى الأمم المتحدة يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

عقد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لقاء مع السفير تميم بعيو، مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها، اليوم الخميس، إن بعيو، استقبل جمال الدين اليوم الخميس، بمناسبة استلام مهامه مندوباً دائماً لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح البيان أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البعثتين وسبل التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق السياسات داخل المحفل الدبلوماسي متعدد الأطراف في ظل رئاسة دولة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

و اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بما يضمن توحيد المواقف العربية وتحقيق المصالح المشتركة داخل المنظمة، كما اتفقا على التنسيق المستمر للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للبلدين.