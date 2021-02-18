إردوغان يشدد على ضرورة عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، على ضرورة «عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا»، وفق بيان صادر عن الرئاسة الاتصال في الرئاسية التركية.

جاء تشديد إردوغان على ذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وعددا من الملفات الإقليمية.

وفي 6 فبراير الجاري، هنأ الرئيس إردوغان، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة لفوزه برئاسة الوزراء. وأكد حرص تركيا على مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

– إردوغان يهنئ دبيبة والمنفي هاتفيا.. ويعلن: «تركيا ستواصل تقديم دعمها إلى ليبيا»

وشدد إردوغان خلال اتصالين هاتفيين مع المنفي، ودبيبة، على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار والسلام والأمن والرفاه لشعبها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا