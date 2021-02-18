ميناء بنغازي: إنقاذ طاقم سفينة غرقت بسبب الطقس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري إنقاذ طاقم سفينة غرقت قبالة السواحل الليبية بسبب سوء الأحوال الجوية وكانت متجهة من الإسكندرية إلى نيجيريا.

وبين المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أنه بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج العالية فقدت السفينة المسماة UK DIVESTY العلم PALAU ورقم الايمو IMO NUMBER 9359125 وكانت متجه من ميناء اسكندرونه من تركيا إلى ميناء هار كورت بنيجريا وشحنتها 3000 طن جبس غرائر.

وبين الشهيبي أنه على مسافة 60 ميل بحري غرب ميناء بنغازي غرقت هذه السفينة وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم المؤلف من 11 شخص عن طريق سفينة الحاويات تشارلي المتجه لميناء بنغازي الوكيل الملاحي أمواج ليبيا والناقلة زافيرا المتجه لميناء السدرة والكيل الملاحي شركة الملاح.

وأشار الشهيبي إلى اتخاذ إجراءات الطوارئ وإسعاف الطاقم من قبل وحدة الأمن والسلامة بالشركة الليبية للموانئ بنغازي.