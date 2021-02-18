اليسير: “النهضة” التونسية تسعى للسيطرة على السلطة الليبية الجديدة بشتى الطرق

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إن حركة النهضة التونسية سوف تقوم بدعم الإخوان في ليبيا للسيطرة على المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين بشتى الطرق.

وأكد اليسير، أن بقاء المرتزقة في ليبيا وتمددها أمر هام للنهضة، لافتاً إلى أن الإخوان سوف يسعون إلى إفشال مخرجات لجنة الـ5+5، كما أفشلوا الترتيبات الأمنية المشروطة في اتفاق الصخيرات.

وشدد اليسير على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على مبدأ المصالحة الوطنية كأداة لاستكمال أهم بنود اتفاق جنيف، مع الاستعانة بالأمم المتحدة، وأن لا ترضخ لأي ضغوطات تجعلها أداة لإفشال هذا الاتفاق.

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