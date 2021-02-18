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اليسير: “النهضة” التونسية تسعى للسيطرة على السلطة الليبية الجديدة بشتى الطرق

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير، إن حركة النهضة التونسية سوف تقوم بدعم الإخوان في ليبيا للسيطرة على المجلس الرئاسي والحكومة الجديدين بشتى الطرق.

وأكد اليسير، أن بقاء المرتزقة في ليبيا وتمددها أمر هام للنهضة، لافتاً إلى أن الإخوان سوف يسعون إلى إفشال مخرجات لجنة الـ5+5، كما أفشلوا الترتيبات الأمنية المشروطة في اتفاق الصخيرات.

وشدد اليسير على ضرورة أن تركز الحكومة الجديدة على مبدأ المصالحة الوطنية كأداة لاستكمال أهم بنود اتفاق جنيف، مع الاستعانة بالأمم المتحدة، وأن لا ترضخ لأي ضغوطات تجعلها أداة لإفشال هذا الاتفاق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • حكومة تونس يوجد فيها فساد لا حصر له – والتكتيم الإعلامي الموجود حاليا عن تونس والاردن دليل على هذا الفساد –
    الشارع التونسي والطبقة الفقيرة والوسطى كلهم يقفون صف واحد مع رءيسهم قيس سعيد – حيث تكلم باسم شعبه ويعمل على ارساء العدالة والقانون في بلاده –
    لكن الاحزاب والبرلمانيين يتقهون موقفه الرجولي ويحاولون التكتيم عن السرقات والفساد المالي والاداري في بلاده واحد البرلمانيين المشتبه فيهم صرح بقوله ام الرءيس صلاحيته رمزية ولا تتدخل في شءون الحكومة وهذا خطا فادح لان رءيس الدولة له الحق في مراقبة عمل حكومة الدولة وإذا رأى اي اخطاء له الحق في ارسال ادارات رقابية تعزل وتحاسب اي طرف من الحكومة بما في ذلك البرلمان – في قانون من اين لك هذا .!!!
    حيث توجد اطراف حزبية وبرلمانية تخطت حاجز الرقابة بمخضصات مالية للدولة كانت مخصصة للإصلاح ودعك الخريجين وحولت لمصالح شخصية وحزبية وهذا يعتبر خارج القانون الشرعي .
    فمثلا التدخل التونسي في ليبيا هو تدخل حزبي ولا يمثل الدولة التونسية .
    اما المشاركة المصرية في ليبيا كانت متاخرة ولكن في الاتجاه الصحيح و تمثل الدولة المصرية بفتح سفارة تمثل الدولة المصرية في طرابلس الليبية .

    رد

  • حكومة تونس يوجد فيها فساد لا حصر له – والتكتيم الإعلامي الموجود حاليا عن تونس والاردن دليل على هذا الفساد –
    الشارع التونسي والطبقة الفقيرة والوسطى كلهم يقفون صف واحد مع رءيسهم قيس سعيد – حيث تكلم باسم شعبه ويعمل على ارساء العدالة والقانون في بلاده –
    لكن الاحزاب والبرلمانيين يتقهون موقفه الرجولي ويحاولون التكتيم عن السرقات والفساد المالي والاداري في بلاده واحد البرلمانيين المشتبه فيهم صرح بقوله ان الرءيس الدولة صلاحيته رمزية ولا تتدخل في شءون الحكومة او البرلمان ..!!! وهذا خطا فادح لان رءيس الدولة له الحق في مراقبة عمل حكومة الدولة وإذا رأى اي اخطاء له الحق في ارسال ادارات رقابية تعزل وتحاسب اي طرف من الحكومة بما في ذلك البرلمان – في قانون من اين لك هذا .!!!
    حيث توجد اطراف حزبية وبرلمانية تخطت حاجز الرقابة بمخضصات مالية للدولة كانت مخصصة للإصلاح ودعم الخريجين والطلاب وحولت لمصالح شخصية وحزبية وهذا يعتبر خارج القانون الشرعي .
    فمثلا التدخل التونسي في ليبيا هو تدخل حزبي ولا يمثل الدولة التونسية .
    اما المشاركة المصرية في ليبيا كانت متاخرة ولكن في الاتجاه الصحيح و تمثل الدولة المصرية من حكومة مصر بفتح سفارة تمثل الدولة المصرية في طرابلس الليبية .

    رد