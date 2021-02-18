وزير الدفاع التونسي: الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا تحت السيطرة

أكد وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، أن الوضع الأمني على الحدود مع ليبيا والجزائر تحت السيطرة لانتشار الجيش التونسي على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا والحدود الغربية مع الجزائر.

وقال البرتاجي، عقب الاستماع له في جلسة مغلقة بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب التونسي، إن وحدات الجيش التونسي تتصدى يومياً لعمليات التهريب والدخول غير الشرعي إلى البلاد.

وأوضح البرتاجي أنه من المتوقع أن يقل الضغط على وحدات الجيش التونسي على الحدود التونسية الليبية لتحسن الأوضاع في ليبيا.

وتابع البرتاجي أنه لم يثبت وجود علاقة مباشرة بين الإرهاب والتهريب، مضيفا أن التهريب مكن من مساعدة بعض الإرهابيين في التمويل، مبينا أنهما في الواقع مسألتان مختلفتان باعتبار أن التهريب له صبغة تجارية بشكل غير قانوني أما الإرهاب فهو موقف عدائي ضد الدولة والمؤسسات.

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