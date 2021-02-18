السايح وكوبيش يناقشان الاستعداد لتنفيذ الانتخابات

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، لمناقشة استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق، إضافة إلى استعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ودور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا