مندوب الوفاق لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره العراقي في جنيف

أخبار ليبيا 24

عقد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، لقاء مع السفير تميم بعيو، مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها، اليوم الخميس، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز روابط العلاقات الثنائية ووضع أسس التنسيق والتشاور الثنائي بين الخبراء في البعثتين الليبية والعراقية في كافة الملفات والتخصصات والأنشطة الدبلوماسية، خاصة في ظل رئاسة دولة ليبيا الحالية للمجموعة العربية بمكتب الأمم المتحدة.

و اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بما يضمن توحيد المواقف العربية وتحقيق المصالح المشتركة داخل المنظمة، كما اتفقا على التنسيق المستمر للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها بما يخدم المصالح العليا للبلدين.