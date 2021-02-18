سفير الاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة المتورطين في اعتداءات سبها

استنكر سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، وقوع اعتداءات بقذائف الهاون في سبها، على حد قوله.

وشدد جوزيه في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، على ضرورة توقف هذه الهجمات على المدنيين، وإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة الجناة.

ووقع أول من أمس الثلاثاء انفجار في منطقة المنشية بمدينة سبها خلال الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة.

وبلغت الإصابات 20 حالة بين خفيفة ومتوسطة وحرجة، إضافة 3 حالات تم تحويلها إلى طرابلس للنقص في العناصر الطبية المتخصصة، فيما أجريت عمليات جراحية داخل المركز الطبي لعدد 3 حالات، وحالة واحدة وفاة لطفل إثر الانفجار.

وغادر عدد من الحالات المركز الطبي بسبها بعد تلقى الإسعافات حول إصابتهم الخفيفة والآخر داخل أقسام العناية والجراحة العامة.

وأكدت بلدية سبها استمرار التحقيقات حول هذا الانفجار من قبل الجهات المعنية من مديرية الأمن والهندسة العسكرية.