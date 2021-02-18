باحث سياسي: المليشيات تحاول الدفع بممثليها للحصول على حصة في الحكومة الجديدة

أكد الباحث السياسي، أحمد المهداوي، أنه تم تسمية أشخاص ومرشحين لشغل المناصب السيادية والحقائب الوزارية بالحكومة الليبية الجديدة خلال اجتماعات بوزنيقة، لكن المشكلة حالياً في الميليشيات داخل العاصمة طرابلس، التي تحاول أن تدفع بممثليها لأخذ حصة من تلك المناصب.

وأشار المهداوي إلى أن هذا الجهد يهدف في النهاية لتوحيد البلاد، لكن سيكون هناك إغفال لحقوق البعض وخصوصا في الجنوب.

كما اعتبر المهداوي، أن القوى الدولية تسعى إلى جعل المحاصصة بين الليبيين مبنية على القوة العسكرية للأطراف على الأرض، وهي الرؤية التي تتبناها حاليا من أجل إغلاق ملف الأزمة للأبد.

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