وزير الخارجية المصري: الوضع في ليبيا أدى إلى نفاذ العناصر الإرهابية لمنطقة الساحل والصحراء

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن الوضع في ليبيا أدى إلى نفاذ العناصر الإرهابية إلى منطقة الساحل والصحراء، وفي مناطق عدة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن قدرة هذه التنظيمات على الحركة والتنقل وتبادل الاتصالات فيما بينها وقدرتها على الدعم المتبادل والارتباط، يقتضي التنسيق الأمني وتبادل المعلومات ورفع الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح أن التنسيق المصري يتم على المستوى الثنائي والمتعدد بالدول الأفريقية من خلال الدورات التدريبات والتعاون الأمني والعسكري والآليات المتوفرة عبر الاتحاد الأفريقي.

وأكد شكري أن مصر مستمرة في بذل كل ما في وسعها في إطار مكافحة الإرهاب على المستويات الأمنية وكذلك على المستوى الفكري، والعمل على منع انتشار الفكر المتطرف أو استقطاب الشباب، وهي تقوم بهذا الدور بشكل كبير عبر الأزهر الشريف.