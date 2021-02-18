الوليلي: مسار الأحداث يعكس صحة الرؤية المصرية في دعم المسار السلمي بليبيا

قال عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري، مجدي الوليلي، إن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبدالحميد الدبيبة، على استعداد مصر لنقل خبراتها إلى ليبيا لتأهيلهم ودفعهم نحو آفاق البناء والتنمية هو الدور المتوقع والمنتظر من مصر للوقوف إلي جانب ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وإعادة الحياة الطبيعية والاستقرار من خلال البناء والتنمية في البلاد.

وأضاف الوليلي في تصريحات صحفية، أن مسار الأحداث يعكس صحة الرؤية المصرية وإصرارها على دعم الخيار السلمي في ليبيا.

وأشار الوليلي إلى أن زيارة الدبيبة إلى مصر تأتي بعد زيارة الوفد المصري إلى طرابلس قبل بضعة أيام لإعادة فتح السفارة المصرية، ما يعكس قدرة الدبلوماسية المصرية والقيادة السياسية في لعب دور حقيقي وفاعل في ليبيا.

وأكد الوليلي أن القيادة السياسية المصرية نجحت في إفشال محاولات الوقيعة بين مصر وليبيا، مضيفا أن القاهرة تصدت بكل قوة لمحاولات جر ليبيا إلى حرب أهلية.

وأوضح الوليلي أن الجوار والعلاقات المصرية الليبية والأمن القومي المشترك موجبات للدور المصري المتوقع في إعادة إعمار وبناء ليبيا.

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