وقف كل الرحلات الجوية القادمة إلى تونس بسبب إضراب عام

أفادت الخطوط التونسية، بأن الخدمات الأرضية لكل الرحلات الجوية الأجنبية القادمة إلى تونس ستتوقف بسب دخووول العاملين في إضراب تام.

فيممما أشارت نقابة الخطوط التونسية، إلى أن إضراب العاملين يأتي بسبب حكم قضائي بتجميد أرصدة الخطوط بموجب قضية رفعتها شركة تركية مشغلة لمطار النفيضة ما يهدد بإفلاسنا.

ولفتت إلى أن الأضراب سيكون الأضراب سيكون بداية من منتصف نهار الغد، وعدم وجود خدمات في الخطوط التونسية ولا قبول طائرات أو أمتعة.

ويدخل أعوان شركة الخطوط التونسية بكل المطارات بداية من الغد في إضراب مفتوح.

وفي تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوم” نقلتها مواقع تونسية، أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي، أنه بداية من منتصف نهار يوم الغد الجمعة، لن تكون هناك لا خدمات أرضفية أو فنية ولا قبول للطائرات.