ليبيا تسجل 392 إصابة .. والمركز الوطني يحذر من نقص المشغلات

سجلت ليبيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاثمئة واثنتين وتسعين إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة تبدو بعيدة عن الواقع الوبائي بعض الشيء، في ظل تحذير المركز الوطني لمكافحة الأمراض من نقص حاد في مشغلات الفيروس، ما أدى إلى اقتصار الفحوصات على الحالات الطارئة.

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