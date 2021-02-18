كوبيش والسائح يبحثان استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الخميس، مع المبعوث الأممي لدي ليبيا، يان كوبيش، استعداد وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحاقات الانتخابية المقررة في ديسمبر 2021.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الجانبين تناولا الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق بالإضافة إلى مناقشة واستعراض المواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وأضاف البيان أن السائح وكوبيش تطرقا خلال اللقاء لدور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات وفق المعايير والمبادئ الدولية بالإضافة إلى مناقشة الدعم الدولي وخاصة ماتقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.

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