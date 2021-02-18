ليبيا الان

اللجنة الاستشارية تتفقد احتياجات مركز الفلترة في العزيزية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا والمكلفين من رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش، بزيارة تفقدية لمركز الفلترة ببلدية العزيزية.

وتأتي الزيارة بهدف تقييم المركز من الناحية الفنية والصحية، حيث قام مدير مركز الفلترة بتقديم نبذة عن عمل المركز، من حيث سحب العينات والتعامل مع بعض الحالات المشتبه فيها التي يتم استقبالها داخل المركز، والصعوبات التي تواجه عمل مركز الفلترة ببلدية العزيزية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك