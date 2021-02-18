اللجنة الاستشارية تتفقد احتياجات مركز الفلترة في العزيزية

قام أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا والمكلفين من رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش، بزيارة تفقدية لمركز الفلترة ببلدية العزيزية.

وتأتي الزيارة بهدف تقييم المركز من الناحية الفنية والصحية، حيث قام مدير مركز الفلترة بتقديم نبذة عن عمل المركز، من حيث سحب العينات والتعامل مع بعض الحالات المشتبه فيها التي يتم استقبالها داخل المركز، والصعوبات التي تواجه عمل مركز الفلترة ببلدية العزيزية.

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