الكبير يحدد خطوات تحسين الوضع الاقتصادي لليبيين

قال محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، اليوم الخميس، في مقالة له بعنوان “نريد تحسين حياة الليبيين العاديين- الأساس الاقتصادي الثابت أمر بالغ الأهمية” في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إنه ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة صلبة لليبيين، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعليها الآن التعامل مع جائحة كورونا وكل ما يترتب عليها من آثار.

وأضاف الكبير، أنه مع ذلك ، فإن البلاد تسير على الطريق الصحيح؛ حيث يتم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن الحوار السياسي في تونس، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختتم بنجاح بتأييد حكومة انتقالية جديدة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

وأوضح أن المنفي والدبيبة، سيحكمون البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر، مبينًا أن مصرف ليبيا المركزي، يقع في صميم تحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة متينة لليبيا وهي تخرج من هاتين الأزمتين.

ورأى الكبير، أنه على الرغم من قائمة “المهام”، إلا أن هناك أسباب للتفاؤل، موضحًا أنه في الأشهر الأخيرة، تحرك المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، وللحد من قدرة المحتالين على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

ولفت الكبير، إلى أنه لا يخفى على أحد أن احتياطيات ليبيا انخفضت، بينما هذا الإنفاق لم يقابله دخل من عائدات النفط الوطنية المجمدة في المصرف الليبي الخارجي، موضحاً أنه بالنظر إلى المستقبل، تهدف خارطة طريق الانتعاش للمصرف المركزي إلى إنشاء أساس اقتصادي متين للحكومة حتى تتحسن حياة الليبيين العاديين، وتكون البلاد في موقع قوي قدر الإمكان لإجراء انتخابات كبرى.

وبّين الكبير، أنه لكي يحدث ذلك، يجب تحقيق ثلاث خطوات مترابطة، الأول؛ هو حل القضية السياسية لما يسمى “التوزيع العادل للثروة” بين شرق وغرب وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هذه القضية يكمن حلها في الإدارة السليمة للموارد، ومستويات أعلى من الشفافية والإفصاح.

أما الخطوة الثانية، فذكر الكبير أنها “التوحيد الكامل والنهائي للمصرف المركزي”، موضحا أنه هناك مجموعة من التحديات التي تجعل هذا الأمر صعبًا، وأهمها مقاصة القروض الصادرة عن عدد من البنوك التجارية بائتمان من مصرف البيضاء.

وعن الخطوة الثالثة، قال الكبير إنها “الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي فات موعده، من أجل تحسين مالية الدولة”، مشددًا على أنه يجب أن إيجاد طرقًا لخفض الدعم الحكومي، وزيادة حصة القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ووعد الكبير بمواصلة المصرف المركزي تعاونه الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي.

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