ماذا تعرف عن عم المنفي صاحب قصيدة «ما بي مرض»؟

الجد الأول لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي هو رجب أحمد بوحويش (1876-1950) شاعر ليبي اسمه رجب أحمد بوحويش من قبيلة المنفة الليبية وهي القبيلة التي ينتمي لها عمر المختار.

ولد في أرياف طبرق، وحفظ القرآن الكريم وكان يجيد القراءة والكتابة ونظم الشعر، ساهم من خلال شعره في تصوير كفاح الشعب وجهاده ضد الغزو الأيطالي، ومن أشهر أشعاره “مابي مرض غير دار العقيلة” والتي تعتبر ملحمة نضالية ووثيقة تاريخية هامة ، تقول أبياتها :



مابـي مرض غير دار العقيـله .. وحبس القبيله .. وبعد الجبا من بـلاد الوصيـله

مابي مرض غير حـد النكاد .. وشوية الـزاد .. وريحـة اللـي مجـبرة بالسـوادالحمرة اللي وين صـار العناد .. عناتها طويـله .. لها وصف ما عاد تـاجد مثيـله

مابي مرض غير واجـد مرايف .. والحال صايف .. على عكرمة والعدم والسقايفوحومة لفاوات عز العطايف .. حتى وهي محيله .. تربي المهـازيل جلـة خويلـه

مرايف علي عكرمة والسراتي . . اللي هن مناتي .. انشكرن ان طلتهن في حياتيعلي وين يخطرن ننسـى اوقاتي .. دمعي نهيله .. زواعب علي لحيتى سال سيله

مابي مرض غير مطرى الحرابي .. خيرة أصحابي .. الضرابين والمكوعظ ينابيركابيـن كل حمرة دعـابي .. الطايـح تشيلـه .. نضـيده رفاقاه قبلوا جميـله

مابي مرض غير فقد الرجال .. وفنية المال .. وحبسة نساوينا والعيالوالفارس اللي يقدع المال .. نهاره جفيله .. طايع لهم كيف طوع الحليله

طايع لهم كيف طوع الوليه .. إن كانت خطيه .. نرمي الطاعة صباح وعشيهنشيل في الوسخ والمويـه .. معيشة ذليلـه .. مفيت ربنا يفزع يفك الوحيلـه

طايع لهم كيف طوع الوصيف .. نسيت الوظيف .. بعد بقيتي كنت ظاري عفيفنصبي بلا حيل عندي خفيف .. نشيل الثقيلـه .. نزازي مزازاة من زين حيلـه

مابي مرض غير فقد الغوالي .. أسياد المتالي .. سماح العضادات فوق العواليراحـوا حساب شي تافه قبالي .. ولا لقيت حيله .. نشالش بها نين راحوا دقيله

مابي مرض غير طولة لجالي .. وضيعة دلالي .. وفقدة أجاويد هم روس مالييونس اللي كيف صيت الهلالي .. كرسي القبيله .. امحمد وعبد الكريم العزيلـهوبو حسين سمح الوجاب الموالي .. والعود ومثيله .. راحوا بلا يوم ذايب ثقيلـه

مابي مرض غير فقد الصغار .. أسياد العشار .. اللي لقطوا كيف تمر النهارالضرابيـن للعايب صدار .. نواوير عيلـه .. ما ينطروا بقول ناسا ذليـله

مابي مرض غير شغل الطريق .. وحالي رقيق .. ونروح وما طاق البيت ريقوسواطنا قبال النسا في الفريق .. وقبينا زطيله .. ما طـاقنا عود يشعل فتيلـه

مابي مرض غير ضرب الصبايا .. وجلودهن عرايا .. ولا يقعدن يوم ساعة هناياولا يختـشوا من بنات السمايا .. بقول يارزيله .. وعيب قبح ما يرتضي للعويلـه

مابي مرض غير غيبة أفكاري .. وبينة غراري .. وفقدة ضنا السيد خيوة مطاريموسى وجبريل سمح السهاري .. أسياد الخويله .. ماينـطروا بقول داروا عويله

مابي مرض غير طولة ريافي .. ووثقة كتافي .. وصبري بلا كسب ميل الشعافيوتريسي اللي ع السوايا يكافـي .. خيار القبيـله .. عشا للجوارين يحموا كحيلـه

مابي مرض غير بعد العمالة .. وحبس الرزالة .. وقلة اللي م الخطا ينشكى لهوغيبة اللي يحكموا بالعدالـه .. النصفة قليله .. والباطل على الحق واخذ الميلـه

مابي مرض خدمـة بناتـي .. وقلة هناتي .. وفقدة اللي من تريسـي مواتيووخذة غزير النصي بوعتاتي .. العايز مثيله .. يهون علي القلب ساعة جفيله

مابـي مرض غير فقدة نواجع .. ونا مانراجـع .. اللي لفهن لاجفا لامواجـعولا ينظروا غير حكم الفواجع .. وريقة طويله .. ولسان مر شر منضرب الثقيله

مابي مرض غير قل المحامي .. ولينة كلامي .. وهينة أجاويد روس ومساميوريحـة اللي خايلة باللجامي .. غريمة الهميلـه.. منقودة التناسيب نقدة الريله

مابي مرض غير سمع السوايا .. ومنع الغوايا .. وفقدة اللي قبل كانوا سماياوربـط النساوين طرحى عرايا .. بسبله قليله .. يديروا لهن جرم مافيه قيله

مابي مرض غير قول اضربوهم .. ولا تصنعوهم .. وبالسيف في كل شي خدموهمومقعـد مـع ناس مانعرفوهـم .. حيـاة عليلـه .. إلا مغـير ماعاد باليد حيلـه

مابي مرض غير زمـط العلايل .. وديما نخايل .. علي خيلنا والغلم والشوايـلوخدمة بلا قوت والسوط عايل .. معيشة رزيله ..علي أثر الدباويش جوّا للعويله

مابي مرض غير فقد الملاح .. ودولة القباح .. اللي وجوهم نكب وأخرى صحاحوكم طفل عصران م السوط ذاح .. حاير دليله .. يا نويرتي صاف من دون جيله

مابي مرض غير كسر الخواطر .. ودموعي قواطر .. ووشنات مادونهن من يساطرالراعـي معقل جمال القناطـر .. فحولة كحيلـه .. وطالق قعاديـن فوق الخويلـه

مابي مرض غير حبس المسامي .. وميحة أيامي .. وكابو علي ضرب لجواد دامييصبـي يناديك بلسان حامـي .. ولغوة هزيله .. تخاف يعدمـك قبل لا تشتكيلـهوشوخة ردي لصل شوت منامي .. حتى وهو عزيله .. يبيعك علي شان حاجة قليله

مابي مرض غير فوت الحدود .. ووقاف سود .. وشبردق ملوي على رأس عودلا حيل لا قادرة لاجهـود .. لشيل الثقيلـه .. زاهـدين في العمر لوجا وكيلـه

مابي مرض غير برمة أفلاكي .. وهلبة أملاكي .. وضيق دار واشون قاعد متاكيالفارس اللي كان يوم الدعاكـي .. ذرا للعويله .. يساسـي ورا قرد مقطوع ذيلـهوكل يوم الظلـم نا نوض شاكـي .. ونفسي ذليله .. وكيـف المرا مانفك العقيلـه

مابي مرض غير ميلة زماني .. وقصرة لساني .. وما نحمل العيب والعيب جانيوتريسـي اللي قبل بيهـم نقاني .. جمال العديله .. ثقال روزهم يوم ذايب ثقيلـهعلى أثر ياسهـم روجتي من مكاني .. ليلة طويله .. ظلامها غطا ضي قاز الفتيله

مابي مرض غير فقدة بلادي .. وشي من اريادي .. نواجع غرب في خيوط السعاديطالـب الكريم اللي عليـه اعتمادي .. يعجل بشيلـه .. قبل لايـفوتن ثلاثين ليلـه

الدايم الله راعى المجمم .. طغى ضي ظلم .. العاصي علي طول ما يوم سلملولا الخطر فيه بيش نتكلم .. ونعرف نشيـله .. ونعرف نبين ثناه وجميلـة

