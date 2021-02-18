أردوغان: لن نضيع فرصة السلام في ليبيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس على ضرورة عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا، وفق زعمه.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعرض تقييم التطورات الإقليمية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين؛ بحسب بيان للرئاسة الجمهورية التركية، نشرته وكالة الأناضول.

من جانيه قال الكرملين إن الرئيسين بحثا أهمية تشكيل سلطات انتقالية في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة لضمان تسوية طويلة الأمد.

وهنأ الرئيس أردوغان في السادس من فبراير الجاري، محمد المنفي بفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة بفوزه برئاسة الوزراء.

وأكد أردوغان خلال الاتصال المذكور، مع المنفي والدبيبة، على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار، إلى جانب إعلانه مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.