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أردوغان: لن نضيع فرصة السلام في ليبيا

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس على ضرورة عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا، وفق زعمه.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه الرئيس التركي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعرض تقييم التطورات الإقليمية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين؛ بحسب بيان للرئاسة الجمهورية التركية، نشرته وكالة الأناضول.

من جانيه قال الكرملين إن الرئيسين بحثا أهمية تشكيل سلطات انتقالية في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة لضمان تسوية طويلة الأمد.

وهنأ الرئيس أردوغان في السادس من فبراير الجاري، محمد المنفي بفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة بفوزه برئاسة الوزراء.
وأكد أردوغان خلال الاتصال المذكور، مع المنفي والدبيبة، على مواصلة تركيا تقديم الدعم للحفاظ على وحدة ليبيا السياسية والجغرافية، والمساهمة في إحلال الاستقرار، إلى جانب إعلانه مواصلة تطوير التعاون مع ليبيا في المرحلة الجديدة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اردوغان بيناقض نفسه وهو من قال ان ليبيا ارث عثمانى وانه سيحتل موانئ وابار النفط وغيرها من الخزعبلات التى ستنضم الى ماسبق من اوهام باسقاط الاسد وعودة مرسى للقصر وطلع مثل المعلم حنفى فى فيلم ابن حميدوا فمن يدخل من الشباك ياتراك سيطرد اما من يدخل من الباب فيبقى وعليكم ان تلتزموا بسيادة الشعب الليبى وتسحبوا كلابكم قبل ان يذبحوا فى الشوارع فكلبكم السراج خرج ولم يعد واردوغان قال من قبل ان اتفاقياته مرتبطة ببقاء السراج وطالما رحل السراج فلترحلوا فى هدوء حتى لاتخسروا مصالحكم بعد ذلك فلن يقبل الشعب الليبى تواجد اى قوات اجنبية او قواعد له على اراضبه وسيعين المجلس الرئاسى قادة القواعد العسكرية الليبية فى معتيقة والوطية والكلية الجوبة من شخصيات عسكرية وطنية يكون كل من بداخلها تحت امرته وﻻ تدخل اى طائرة المجال الجوى الا بتصريح من القائد الاعلى للجيش الوطنى ولا سفينة تدخل المياه الاقليمية الا باذن ايضا وقد رحل من بصم على اتفاقية باطلة دون وجه حق واى اتفاقية سرعية يجب ان يوقع عليها المجلس الرئاسى بكامله وتعرض على البرلمان لمناقشتها والتصديق انتهى عهد الاستهبال

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