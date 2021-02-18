«النمروش» لـ« يان كوبيش»: نحن دعاة سلام ونؤكد دعمنا للحكومة الجديدة

استقبل وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، بمقر وزارة الدفاع، المبعوث الأممي يان كوبيش والوفد المرافق له.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، اليوم الخميس، فإن الاجتماع تناول مناقشة سبل دعم المسار العسكري والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية 5+5، ودور وزارة دفاع الوفاق والبعثة الأممية في ترسيم السلام ودعم المصالحة الوطنية، على حد زعم البيان.

وزعم النمروش، أن دور البعثة مهم في مساعدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش يخضع للسلطة المدنية، أيضا ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد، وعلى وجوب إخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم دون دعوة من أي جهة شرعية للقتال ضد أبناء الشعب الليبي.

وادعى أنه إذا تم الاتفاق على عقد جلسة منح الثقة في أي منطقة تخضع لسلطة حكومة الوفاق فإننا نضمن سلامة الجميع، متابعا:” نحن دعاة سلام ونؤكد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية ووحدة كافة التراب الليبي”.

ومن جانبه، قال “يان كوبيش” إن يدعم عملية السلام ووقف اطلاق النار، مؤكداً أن مسألة إخراج المرتزقة مرتبطة بالتقدم في الحوار السياسي، لافتا إلى أن البعثة لن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية وستطالب بقوة بإخراج المرتزقة، بحسب البيان.

ولفت إلى أن البعثة ستبحث مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق في ملف حقوق الإنسان والانتهاكات وجرائم الحرب والخروقات التي حصلت وستحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.، على حد تعبير البيان.