الدبيبة عاشر رئيس حكومة في ليبيا منذ أحداث فبراير

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

ينكب رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل فريقه الوزاري الذي سيكون جاهزا خلال أسبوع، لعرضه على ثقة مجلس النواب

وأعطت البعثة الأممية للدبيبة مهلة ب21 يوما إعتبارا من يوم إنتخابه في ملتقى الحوار السياسي بجنيف في الخامس من فبراير الجاري، لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعرضها لنيل ثقة البرلمان

وقال المكتب الإعلامي للحكومة للدبيبة أن “العمل متواصل بكل جد على تشكيل ‎حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدا أن علمية التقييم بدأت بالفعل، قائلا: ستكون اختياراتنا وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة”.

وستكون حكومة الدبيبة العاشرة خلال عشر سنوات، أى منذ إندلاع الأحداث التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي

ففي 23 مارس 2011، أعلن المجلس الانتقالي عن تشكيل الحكومة الأول برئاسة الراحل محمود جبريل، وسمّيت بالمكتب التنفيذي، وفي 23 أكتوبر 2011، وبعد يومين من الإعلان عن مقتل القذافي، ونتيجة لاستقالة جبريل من منصبه، تولى علي الترهوني تشكيل الحكومة الثانية التي استمرت لشهر واحد حيث تم حلها في 24 نوفمبر 2011، لتحل محلها حكومة عبد الرحمان الكيب التي استمرت حتى أغسطس 2012

بعد حكومة الكيب، جاءت حكومة مصطفى بوشاقور وفقا لنتائج الانتخابات التأسيسية للمؤتمر الوطني العام الذي تسلم السلطة من المجلس الانتقالي، لكنها فشلت في الاستمرار، بعد عجز رئيسها المكلف عن تشكيل حكومة مؤقتة، لتأتي الحكومة الخامسة برئاسة على زيدان والتي تكونت من 27 حقيبة وزارية، وتم اعتبارها من قبل المؤتمر الوطني العام «حكومة وفاق وطني»

ثم، و بعد عدة محاولات فاشلة على مدار أشهر، نجح المؤتمر الوطني العام في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014 بعد أن صوت 124 نائبا من مجموع 127 حضروا جلسة حجب الثقة. وكان يتعين لسحب الثقة من الحكومة توفر أغلبية 120 صوتا من جملة 194 نائبا.

الحكومة السادسة، كانت برئاسة عمر الحاسي شكّلها المؤتمر الوطني العام الذي رفض تسليم السلطة للبرلمان الجديد المنتخب في يونيو 2014، وفي ظل عملية فجر ليبيا الإنقلابية، سمّيت حكومة “الإنقاذ” في أغسطس 2014 ومقرها في طرابلس، لكنها لم تنل الاعتراف الدولي فاستقال الحاسي في أبريل 2015

قرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. وتمت عملية حجب الثقة بعد ساعات من فشل الحكومة في منع ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية من مغادرة ميناء السدرة بعد تحميلها كمية من النفط دون موافقتها وتحت حماية مسلحين تابعين لما تعرف بـحكومة برقة.

فشلت حكومة الثني، المنبثقة كحكومة مؤقتة عن مجلس النواب في سبتمبر 2014، في مواصلة عملها في طرابلس، فانتقلت الى شرق البلاد، لتتخذ من مدينة البيضاء مقرًا لها إلى 2021.

وفي طرابلس، تواصل تشكيل الحكومات حيث ظهرت الحكومة الثامنة . برئاسة خليفة الغويل، الذي كان النائب الثاني في حكومة الإنقاذ، ومارست عملها تحت وطأة سلاح المليشيات خلال 2015، الى حين اتفاق الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي التي لم تحظ بثقة مجلس النواب

في الخامس من فبراير 2021، أعلن ف جنيف، عن توصل ملتقى الحوار السياسي الليبي الى إنتخاب عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي ستكون العاشرة في سجل الحكومات الليبية في فترة ما بعد القذافي