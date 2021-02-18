السايح يبحث مع كوبيش جاهزية المفوضية للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ايان كوبيش، بمقر المفوضية في طرابلس، وجاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام الجاري.

وحضر اللقاء عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم بلخير، وكبير مستشاري الانتخابات في البعثة الأممية بانتوليتتش، والأمين العام المساعد ومنسق البعثة ريزدون زيتينغا، والأمينة العامة المساعدة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

ووفق بيان للمفوضية، فقد “تطرق اللقاء إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه المفوضية في تنفيذ هذا الاستحقاق والمواقف السياسية المختلفة للأطراف ذات العلاقة بعملية الانتقال السلمي للسلطة المقرر في 24 – ديسمبر القادم”.

كما بحث الاجتماع دور السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بوعودها والتزاماتها في دعم متطلبات إجراء الانتخابات، وفق المعايير والمبادئ الدولية والدعم الدولي، وخاصة ماتقدمه البعثة الأممية للدعم في ليبيا في مجال الدعم الفني والاستشاري.

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