الدباشي: من احتفلوا بثورة فبراير هم من استفادوا منها بالسلطة والثروة والسلاح

قال إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الليبي ثلاث فئات؛ احداهن احتفلت بالثورة لأنها تراها مجرد غنائم تتمثل في السلطة والثروة والسلاح، ومن حقها أن تحتفل بما حققت، وفق قوله.

أضاف الدباشي على حسابه بفيسبوك: “الفئة الثانية لم تحتفل ومن حقها الّا تفعل لانها ترى الثورة حرية ورفاهية ومساواة وحكم القانون ولم يتحقق منها شيئاً”.

وتابع الدباشي: “والثالثة تنوح لأنها ترى الثورة فقدان للسلطة والثروة والسلاح وغياب من كان يستعبدها، ومن حقها ان تستمر في النواح والعناد الى أن تستفيق.جمع الله شملنا وأنار دربنا وحقق امانينا وبدل حالنا الى افضل حال. دمتم بأمن وسلام”.