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الدباشي: من احتفلوا بثورة فبراير هم من استفادوا منها بالسلطة والثروة والسلاح

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الليبي ثلاث فئات؛ احداهن احتفلت بالثورة لأنها تراها مجرد غنائم تتمثل في السلطة والثروة والسلاح، ومن حقها أن تحتفل بما حققت، وفق قوله.

أضاف الدباشي على حسابه بفيسبوك: “الفئة الثانية لم تحتفل ومن حقها الّا تفعل لانها ترى الثورة حرية ورفاهية ومساواة وحكم القانون ولم يتحقق منها شيئاً”.

وتابع الدباشي: “والثالثة تنوح لأنها ترى الثورة فقدان للسلطة والثروة والسلاح وغياب من كان يستعبدها، ومن حقها ان تستمر في النواح والعناد الى أن تستفيق.جمع الله شملنا وأنار دربنا وحقق امانينا وبدل حالنا الى افضل حال. دمتم بأمن وسلام”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ثورة فقراير الدموية حققت ثروة للخوان ومهربى البشر والوقود وحولتهم من صعاليك الى حيتان ويحتفلوا بانهم ضحكوا على الشعب الليبى ونهبوا ماتركه القذافى مع الاتراك اقتسموا التركة ولم يتركوا شيئا للشعب المسكين ذبحوه بالسكين

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