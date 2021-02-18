حقوقيون بمحكمة لندن: الكبير رفع قضية ضد مؤسسة الشفافية لمنعها من نشر وثائق تخصه

أعلن عدد من الحقوقيين بمحكمة لندن، عن قيام شركة العلاقات العامة Portando McFarlens والمحاميين Shilling Law Firmبرفع قضية بمحكمة لندن على مؤسسة المجتمع المدني للشفافية global Witness وذلك لقرب قيامها بنشر تقرير على محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير .

وأوضحت مصادر، أن مؤسسة المجتمع المدني للشفافية تحقق في أعمال المصرف وجهات أخرى، ووفقاً للمصادر فإنه كان من المفترض أن يصدر اليوم تقريراً من المؤسسة على المركزي ولكن تم رفع قضية عليها لمنعها من ذلك ولكن حكمت محكمة لندن برفض طلبه.

ولفتت المصادر إلى أن سبب رفض محكمة لندن لطلب المركزي يكمن في أن الوثائق التي رصدتها مؤسسة المجتمع المدني صحيحة ، وأن التقرير سيُنشر.

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