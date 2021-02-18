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أردوغان لبوتين: يجب عدم إضاعة فرصة السلام في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حضرت الأزمة الليبية في اتصال هاتفي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تناولا خلاله أهمّ التطورات الإقليمية والدولية.

وشدد أردوغان على “وجوب عدم إضاعة فرصة السلام والاستقرار في ليبيا”، وفق بيان لرئاسة الاتصال في الرئاسية التركية.

وقبل نحو أسبوع، قال أردوغان، إن بلاده ستبحث انسحاب القوات التركية من ليبيا في حال انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.

وأشار أردوغان، إلى أن الوجود التركي في ليبيا يأتي من منطلق دعوة “الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا”، وبناء على اتفاقيات تعاون عسكري، بحسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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