كوبيش: إخراج المرتزقة مرتبط بتقدم الحوار السياسي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخميس، إن مسألة إخراج المرتزقة مرتبطة بالتقدم في الحوار السياسي، وأكد على أن البعثة لن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية وستطالب بقوة بإخراج المرتزقة.

وأكد كوبيش، خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، دعمه لعملية السلام ووقف إطلاق النار، وأن البعثة ستبحث مع وزارة الدفاع ملف حقوق الإنسان و الانتهاكات وجرائم الحرب والخروقات التي حصلت وستحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.

ووفق بيان لـ”دفاع الوفاق”، فقد “تناول الاجتماع مناقشة سبل دعم المسار العسكري والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية 5+5، و دور وزارة الدفاع والبعثة الأممية في ترسيم السلام ودعم المصالحة الوطنية”.

وأكد النمروش على “دور البعثة المهم في مساعدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش يخضع للسلطة المدنية، أيضا ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد، وعلى وجوب إخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم دون دعوة من أي جهة شرعية”.

وشدد النمروش أنه إذا تم الاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة في أي منطقة تخضع لسلطة حكومة الوفاق، فإن وزارته تضمن سلامة الجميع.

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