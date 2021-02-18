صدور كتابَي “أيام القومية في ليبيا” و”الذي كان يزرع الزجاج” لسالم الكبتي

أصدر الكاتب سالم الكبتي، كتابين (أيام القومية في ليبيا، والذي كان يزرع الزجاج)، في القاهرة، على أن يصلا قريبا إلى مكتبات بنغازي وطرابلس.

وذكر الكبتي، بصفحته في “فيسبوك”، أن كتاب أيام القومية في ليبيا يروي بالتفاصيل والوثيقة والصورة نمو الوعي القومي وتأثره بالخطاب السائد آنذاك في المنطقة وصداه داخل ليبيا خلال الخمسينيات والستينيات الماضية. ويطرح سؤالا: هل نجح التيار القومي رغم الفشل الذي أصاب مسيرته في نهاية المطاف، وهل سينهض من جديد أو يبقى تحت الرماد، أو يظل مجرد أطياف مفعمة بالحنين والذكريات والمرارات؟

ويروي الكتاب تجربة البعث والقوميين العرب وما تداعى عنهما من أحداث ومحاكمات خسر فيهما التنظيمان ولم تربح ليبيا، وتجارب كثيرة أخرى، وأهدى الكبتي كتابه إلى الأستاذين علي محمد عميش ومحمد فاضل زيان.

أما الكتاب الثاني “الذي كان يزرع الزجاج”، فيحوي مجموعة من المقالات عن الصادق النيهوم وما يتصل بالجانب السياسي الذي التبس في فهمه البعض، وموضوعة الدين والتراث. وآراء النيهوم واجتهاداته المختلفة، وتم إهداء الكتاب إلى البابا سليم العربي والصديق جمال المحيشي.

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