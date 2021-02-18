«العقوري»: للسفير البلجيكي: محاولتكم لرفع الحظر يهدد الأرصدة الليبية المجمدة في كل مكان

أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا مع كريستوف دو باســومبير سفير مملكة بلجيكا لدى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، فإن الطرفين بحثا آخر المستجدات السياسية والقضايا المشتركة بين البلدين وأبرزها قضية الأرصدة الليبية المجمدة لدى بلجيكا .

وأكد العقوري، بصفته رئيساً للجنة متابعة الأرصدة الليبية المجمدة بمجلس النواب، أن قيام الحكومة البلجيكية بمحاولة رفع الحظر المفروض من مجلس الأمن على الأرصدة الليبية يعد سابقة خطيرة سيشجع الحكومات الأخرى على اتخاذ نفس الإجراء مما سيهدد الأرصدة الليبية المجمدة في كل مكان، مشيرا إلى قيامه في عام 2018 بزيارة بروكسل ولقاء لجنة الخارجية والمالية في البرلمان البلجيكي .

وأوضح رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري، أنه يتفهم قيام الحكومة البلجيكية بالدفاع عن المصالح التجارية لبلادها إلا أن دفع أي مستحقات مالية يجب أن يكون عن طريق الحكومة الليبية وليس عن طريق الأرصدة المجمدة التي يجب الحفاظ عليها باعتبارها أموال للشعب الليبي .

وعبر العقوري، عن أمله في أن تتوحد السلطات الليبية وتتمكن من الالتزام بكافة تعهداتها، مشددا على أن توقف الجانب الليبي عن دفع أي مستحقات هو بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا والتي لا تخفى على أحد.

بدوره أكد دو باســومبير، حرص بلاده على احترام قرارات مجلس الأمن والحرص على الأموال الليبية المجمدة في مصارف بلجيكا.

وختاما، اتفق الجانبان على مواصلة الحديث من أجل تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين .