مهاجرون يقاضون إيطاليا لإعادتهم تعسفيا إلى ليبيا

رفع 5 مهاجرين إريتريين دعوى قضائية أمام محكمة روما المدنية ضد السلطات الإيطالية، حيث يتهمون السلطات الايطالية بإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، بعد اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط في 2 يوليو 2018.

وقال مصدر لـ”218″، إنه تم تقديم الدعوى بدعم من الجمعية الإيطالية للدراسات القانونية حول الهجرة (ASGI) ومنظمة العفو الدولية الإيطالية.

ويتهم الإريتريون بشكل أكثر تحديدًا السفينة Asso Ventinove ، التي اعترضتهم في المياه الدولية، لدفعهم للعودة إلى ليبيا.

وبعدها تم اعتقالهم من قبل خفر السواحل الليبي في الميناء، واحتُجز المبعدون الخمسة في ليبيا و”تعرضوا لشهور من الاعتقال التعسفي والعنف”، كما ذكروا في دعواهم. كما استنكر أصحاب الشكوى عدم احترام حق اللجوء.

وقامت منظمة العفو الدولية وASGI بتفصيل ما حصل في 2 يوليو 2018. “حيث طلبت سفينتا البحرية الإيطالية Caprera وDuilio ، المنتشرة في طرابلس، من Asso Ventinove نقل 150 شخصًا يفرون من ليبيا من إريتريا، إثيوبيا والسودان، أعادت السفينة الناجين إلى طرابلس وسلمتهم إلى السلطات الليبية، وبالتالي تم احتجازهم مرة أخرى بشكل غير قانوني وتعرضوا لسوء المعاملة وتعرضوا للتعذيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية