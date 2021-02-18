البعثة الأممية: «يان كوبيش» ناقش مع المجلس الرئاسي الجديد خارطة الطريق والانتخابات المقبلة

قالت البعثة الأممية، إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، التقى برفقة الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، ومساعدة الأمين العام منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي المكلف عبد الله اللافي في طرابلس.

وهنأ يان كوبيش، المجلس الجديد، على انتخابهم من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتمت خلال اللقاء مناقشة سبل الدعم التي يمكن للأمم المتحدة أن تقدمها للإسراع بتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك عقد جلسة رسمية لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة.

و أشار “كوبيش” إلى التزام “المنفي” بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم كل الدعم الفني المطلوب إلى المجلس الرئاسي المكلف في المرحلة القادمة، وخاصة في دعم جهود المصالحة والعدالة الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما التقى المبعوث الخاص كوبيش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زينينغا، والمنسقة المقيمة/ منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون بوزير الدفاع في حكومة الوفاق، وصلاح الدين النمروش، وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع في طرابلس.

وتمت مناقشة الوضع الأمني في البلاد وسبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، على حد تعبير البيان.

كما جرت مناقشة سبل التعاون نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ودعم الأمم المتحدة لجهود إصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدماج.

وفي نفس سياق لقاءاته في مدينة القبة، يوم أمس، التقى برئيس مجلس النواب وبمجموعة من أعضاء مجلس النواب، عقد المبعوث الخاص كوبيش يرافقه منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، زينينغا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، اجتماعاً بعد ظهر اليوم مع مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب في طرابلس لتبادل وجهات النظر حول سبل المضي قدماً، لاسيما في ما يتعلق بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن.

وقال يان كوبيش، لأعضاء مجلس النواب إن التصويت بالثقة لن يوفر المظلة الشرعية الضرورية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة فحسب، بل يرسل أيضاً إشارة قوية على أنها تحظى بدعم كبير من السلطة التشريعية.

ولفت البعثة، إلى أنه سوف يواصل المبعوث الخاص يان كوبيش لقاءاته مع الجهات الليبية الفاعلة غداً.