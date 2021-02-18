حمودة: الدبيبة لم ينته من تشكيلة حكومته وسيزور شرق ليبيا قريبًا

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجديدة محمد حمودة، إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لم ينته من تشكيلة حكومته بعد، مشيراً إلى أنه باشر مشاوراته مع أعضاء مجلس النواب بشأن تشكيلته الوزارية الجديدة التي سيقدمها خلال أيام للمصادقة عليها ومنحها الثقة.

وأكد حمودة، أن عملية تشكيل الحكومة لم تنته بعد وهو سيعمل على تجهيزها حسب المدة الزمنية المخطط لها والمذكورة في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولفت حمودة، إلى أنه فيما يتعلق بزيارات الدبيبة لمدن الشرق أو لطبرق فستكون له هناك زيارة قريبة جداً.

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