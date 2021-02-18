القبض على ليبي بتهمة سرقة سيارة في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على شخص ليبي الجنسية بتهمة سرقة سيارة، حيث تم تقديمه أمام المحكمة الجنائية في نانتير (Hauts-de-Seine) يوم الأربعاء 17 فبراير.

وقال مصدر لـ”218″، إن المحكمة وجهت للمتهم البالغ من العمر 21 عامًا تهمة سرقة السيارات والقيادة بدون رخصة والسكر، وسرق المدّعى عليه سرق سيارة رينو مودوس في تشيسناي-روكينكور (إيفلين) ليلة الاثنين 16 فبراير، وفقًا لتقارير الشرطة.

وبيّن المصدر أنه تم القبض عليه حوالي الساعة 4.30 صباحًا في فوكرسون إحدى ضواحي باريس، بعد أن رأته الشرطة في السيارة وهو يحمل هاتفا محمولا في يده، وانحرف السائق عن الطريق وقام المسؤولون بفحصه، وكان الشاب الليبي يدلي بملاحظات غير متسقة ولم يتمكن من تزويد الضباط بأوراق السيارة أو رخصة قيادته.

وتم وضعه في حجز الشرطة وثبت أثناء محاكمته أنه تناول الكحول، وردا على سؤال في الحجز، نفى المدّعى عليه سرقته للسيارة.

وكان الشاب قد أُطلق سراحه من المعتقل قبل أسبوعين وكان قد اعتُقل لمدة 5 أشهر بعد إدانته في أغسطس 2020 بالسرقة والقيادة بدون رخصة، ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في الشارع وقد أدين وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر.

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