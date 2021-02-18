الملف الليبي محور اتصال بين بوتين وأردوغان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

18 February, 2021

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس آخر التطورات على الساحة الليبية بحسب قالت الرئاسة الروسية.

وقال بلاغ للكرملين، إن بوتين وأردوغان أكدا على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا للانتقال إلى مرحلة الاستقرار الدائم في البلاد.

وتعتبر موسكو وأنقرة قوتين مؤثرتين في الأزمة الليبية، حيث تتهمان بالمشاركة في المعارك التي دارت بين الجيش وقوات الوفاق قبل اتفاق وقف إطلاق النار.