بوغانمي: ليبيا دفعت ما يكفي من الضحايا والانهيار واحتمال نجاح السلطة الجديدة كبير

قال الباحث السياسي التونسي، أيمن بوغانمي، إن من بين القوى الدولية مَن لديه مصلحة في الدفع نحو حل الأزمة الليبية ومَن قد يدعو إلى تأزيمها.

وأضاف بوغانمي في تصريحات صحفية، أنه لا مناص من التعويل على دور المجتمع الدولي في إخراج القوى الأجنبية من ليبيا، مؤكدا على ضرورة الخروج من مبدأ المغالبة بالشارع والسلاح لدى الفرقاء الليبيين إلى منطق المنافسة السياسية التعددية التي ستكون صعبة، مبينا أنها الأمل الوحيد.

وأوضح بوغانمي أن ليبيا دفعت ما يكفي من الضحايا والانهيار والتردي الاقتصادي، لافتا إلى احتمال نجاح السلطة الليبية الجديدة جديا لكن التحدي صعب.

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