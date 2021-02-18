عقيل: لن تكون هناك مصالحة وطنية في ظل بقاء الميليشيات المسلحة

أكد المحلل السياسي، عز الدين عقيل، أن المجتمع الدولي مطالب أخلاقيا وقانونيا بتمكين السلطة الليبية الجديدة لتتمكن من حسم ملف القوى الأجنبية.

وأوضح عقيل في تصريحات صحفية، أن نجاح السلطة الجديدة في تحدي إخراج المرتزقة وإنهاء الميليشيات يترتب على مدى جدية المجتمع الدولي عمليا في حماية الحكومة من السلاح المنفلت والجماعات الميليشياوية وإخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسات.

وشدد عقيل على أنه لن تكون هناك مصالحة وطنية ولا عودة للنازحين ولا توحيد المسلحين في ظل بقاء الميليشيات المسلحة، مؤكدا أن كل ذلك مرهون بنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وخروج المرتزقة من البلاد.

وتابع عقيل أن تركيا ملتزمة بأوامر غربية وأوروبية لسحب قواتها من ليبيا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيكون لها دور في ذلك.

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